Vereadora tem carro atingido por 11 tiros na zona sul de São Paulo

A vereadora e candidata à reeleição Janaína Lima (PP) teve seu carro atingido por 11 tiros na noite desta quinta-feira, 3. A parlamentar estava na casa de uma apoiadora no Jardim São Luiz, zona sul da capital, quando, por volta das 21h, os disparos foram efetuados. Não houve feridos, mas a vereadora foi hospitalizada devido ao choque.

As imagens das câmeras de segurança do local mostram que os ocupantes de uma moto, modelo Honda XRE branca e sem placa, passaram pelo carro, retornaram e, então, ocorreram os disparos que atingiram portas e vidros do veículo, um Toyota Corolla preto. Dois homens, com capacetes, aparecem no vídeo. Não houve testemunhas, e a cena do crime foi isolada para perícia. O caso registrado como disparo de arma de fogo no 47° Distrito Policial.

Após ouvirem os disparos, Janaína e pessoas que a acompanhavam saíram da residência, se depararam com o carro alvejado e acionaram a Polícia Militar. Ao ver a situação, a vereadora ficou nervosa, o que desencadeou um mal-estar e, depois, convulsões.