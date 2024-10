Sem regulação, tecnologias oferecem possibilidade de morte das liberdades, diz Cármen Lúcia

A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Cármen Lúcia, disse que "as tecnologias, hoje, oferecem a possibilidade de morte até de liberdades se não forem devidamente reguladas". Ela comparou as redes sociais à invenção do carro, que foi sucedida por regulações. "A gente não permitiu que alguém alucinado no volante de um carro pudesse matar o outro que nada tenha a ver com essa escolha de morte e vida do primeiro".

A ministra ainda disse que é "fake news" a afirmação de que uma regulação das redes sociais seria uma forma de censurar a livre expressão. Ela falou na manhã desta sexta-feira, 4, na abertura de encontro com convidados internacionais sobre as eleições deste domingo (6).

De acordo com Cármen, a inteligência artificial agravou o problema da desinformação porque acrescentou a "verossimilhança de fatos, dados e até imagens que confundem o cérebro humano".