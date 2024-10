O que se sabe sobre a promessa de Marçal e as doações para Camizungo, em Angola

No último debate da corrida eleitoral pela Prefeitura de São Paulo, promovido pela TV Globo na noite desta quinta-feira, 3, o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) questionou o eleitor sobre como acreditar que o influenciador Pablo Marçal (PRTB) fará "algo de concreto" em São Paulo, já que não entregou 300 casas que prometeu erguer no povoado de Camizungo, em Angola.

Nunes se referiu a reportagens que foram publicadas pela imprensa após apurações em Angola, constatando que, das 300 casas às quais o ex-coach prometeu construir para a população do vilarejo, apenas 42 foram integralmente entregues.

Segundo apurações de O Globo, Marçal começou a participar do projeto "Comunidade Sustentável de Camizungo" em 2019, integrando a ONG cristã Atos, do pastor brasileiro Itamar de Almeida Vieira, que vive na região africana desde 2009. Como consta na reportagem, Marçal promoveu leilões online para arrecadar doações, que seriam empregadas na construção de moradias, com tijolos ecológicos fabricados no próprio local.

Dos valores arrecadados, no entanto, apenas uma parte chegou ao destino. Segundo a reportagem, R$ 1,1 milhão foram empregados na construção de 26 habitações em 2019 - R$ 400 mil a menos do que a quantia arrecadada no leilão eletrônico. A justificativa teria sido a de que muitos doadores não pagaram pelos bens que arremataram.