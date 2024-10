Marçal tem 27%, Boulos, 26%, e Nunes, 24%, diz Pesquisa Real Time Big Data em SP

A nova pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta sexta-feira, 4, indica empate técnico triplo na disputa pela Prefeitura de São Paulo. A dois dias do pleito, o influenciador Pablo Marçal (PRTB) aparece numericamente a frente, com 27% das intenções de voto, seguido pelo deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), com 26%, e pelo atual prefeito Ricardo Nunes (MDB), com 24%.

Como a margem de erro do levantamento é de três pontos porcentuais, os três estão tecnicamente empatados na liderança da disputa.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A seguir vem a deputada federal Tabata Amaral (PSB), com 12%, seguida pelo apresentador de TV José Luiz Datena (PSDB) e pela economista Marina Helena (Novo), ambos com 3%. Os candidatos Altino (PSTU), Bebeto Haddad (DC), Ricardo Senese (UP) e João Pimenta (PCO) não pontuaram. São 3% os que pretendem votar branco ou nulo e 2% não souberam responder.