Em visita ao Brasil, rainha consorte da Dinamarca se reúne com Lula em Brasília

Lula ressaltou no encontro o compromisso com o desmatamento zero e o interesse de fazer do Brasil referência no processo de transição energética. O aceno feito ocorre porque a Dinamarca é uma das principais doadoras do Fundo Amazônia. Os europeus foram convidados para participarem da Aliança Contra a Fome, que será lançada em outubro durante o encontro do G20, no Rio de Janeiro.

"Lula falou sobre o processo de reconstrução do Brasil e da reconstrução dos laços do País com o mundo, porque, no governo anterior, ninguém queria visitar o Brasil nem receber o presidente brasileiro. Também explicou como o País quer aproveitar as oportunidades na transição energética, de ter uma matriz energética renovável, com 90% da sua energia elétrica oriunda de fontes limpas", disse o governo.

Outro tema em pauta no encontro foi a devolução, ocorrida esse ano, do Manto Tupinambá que estava na Dinamarca desde o século 17. Além do valor estético e histórico para o Brasil, a devolução da peça representa o resgate de uma memória transcendental para o povo tupinambá, já que eles consideram o manto um material vivo, capaz de conectá-los diretamente com os ancestrais e as práticas culturais do passado. A peça fará parte do novo acervo do Museu Nacional.