Candidatos só podem fazer propaganda na internet até hoje; o que pode na véspera da eleição?

Na véspera do pleito, neste sábado, 5, ainda é permitido realizar campanhas de rua com equipamentos de som até as 22h, desde que estejam a mais de 200 metros das sedes dos Poderes Executivo e Legislativo, dos tribunais, dos hospitais, das casas de saúde, das escolas, das bibliotecas públicas, das igrejas e dos teatros. A distribuição de santinhos e outros materiais gráficos de campanha também está liberada.

No caso do horário eleitoral em TVs e Rádio, o limite na campanha para o primeiro turno foi nesta quinta-feira, 3. Também foi encerrada a possibilidade de realização de comícios com aparelhagem de som.

Datas limites para propaganda no segundo turno

Para a campanha no segundo turno, o limite também é dois dias antes do pleito, no caso 25 de outubro, visto que os leitores vão às urnas no dia 27. No dia 26, a campanha de rua continuará liberada, assim como neste primeiro turno.

Na eventual segunda parte das eleições, o horário eleitoral será entre 11 e 25 de outubro.