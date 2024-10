Candidatos de SP moderam ofensas, mas não evitam ataques no debate da TV Globo

Os candidatos Guilherme Boulos (PSOL), Ricardo Nunes (MDB) e Pablo Marçal (PRTB), que, conforme as pesquisas, disputam duas vagas num segundo turno da eleição para a Prefeitura de São Paulo, ensaiaram na noite da quinta-feira, 3, um comportamento mais propositivo no debate promovido pela TV Globo - o último antes da votação em primeiro turno, no domingo, 6. No entanto, no decorrer do encontro, os postulantes voltaram a recorrer às provocações e ataques mútuos.

Pesquisa Datafolha sobre o pleito divulgada na quinta mostra que os três postulantes se mantêm em empate triplo na liderança.

Após os primeiros blocos em que os participantes adotaram um tom ameno nos questionamentos e respostas, Nunes, atual prefeito e candidato à reeleição, no embate direto com Marçal, resolveu resgatar o passado do adversário para mostrar o que considera limitações do candidato do PRTB. O prefeito citou uma história sobre uma promessa do candidato do PRTB de construir casas na África. "Prometeu mais de 300, fez menos de 30", disse Nunes. Pouco antes, o discurso do influenciador foi de renovação. Listou políticos da cidade para dizer ao eleitor que é hora de mudar tudo isso e tirar do poder o grupo que, segundo ele, está no comando da administração há 12 anos.