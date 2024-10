Diretório do PT vai ao ataque contra ministro petista de Lula por apoio a rival no CE

O Partido dos Trabalhadores da cidade de Nova Russas, Ceará, publicou uma nota de repúdio contra o atual ministro da Educação, Camilo Santana (PT), em razão de um vídeo de apoio à reeleição de Giordanna Mano (PRD). No município, a legenda lançou a candidatura do médico Dr. Pedro Ximenes, apoiado abertamente pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Giordanna e Ximenes são os dois únicos postulantes na disputa pela prefeitura da cidade.

O PT de Nova Russas acusa o ministro Santana de ferir o estatuto do partido no item referente à fidelidade partidária. A nota publicada pela sigla também diz que, para a legenda, a situação é agravada pelo fato de o presidente Lula ter gravado um vídeo de apoio à candidatura de Ximenes.

"Ao contrariar a fala do mandatário da Nação e infringir o Estatuto do Partido em apoio a uma candidatura de direita, Camilo Santana demonstra que os interesses pessoais estão acima do partido e da esquerda em Nova Russas, no Ceará e no Brasil", diz o texto do partido assinado pela candidata a vereadora Maria Helena Pereira da Silva, chamada de Selena Silva.