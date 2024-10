Debate: Marçal fala em 'jejum do crime' em 1º mês do próximo ano em SP

O candidato Pablo Marçal (PRTB) prometeu que haverá um "jejum do crime" no primeiro mês do próximo ano na cidade de São Paulo caso seja eleito. "Bandido terá que praticar essas coisas em outra cidade, ou vai ter que arranjar um emprego aqui", afirmou o ex-coach.

Marçal havia sido questionado por José Luiz Datena (PSDB) sobre como o adversário quer acabar com o roubo de celulares em São Paulo. Primeiramente, o influenciador iniciou sua fala mencionando a morte do jornalista Cid Moreira. Em seguida, disse que a criminalidade será reduzida com tecnologia e geração de empregos nas periferias paulistanas. "Maior oferta de emprego, já reduz criminalidade", afirmou.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O apresentador de TV pediu para que a população não usasse os aparelhos telefones nas ruas. "Você vai ser roubado", declarou. "Roubo de celular, que parece que é um crime menor, não é. Leva vidas todos os dias", completou.