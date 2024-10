Saiba como é e quanto custou o avião de Lula que teve problemas mecânicos no México

O avião reserva da Presidência da República com Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pousou em Brasília às 10h12 desta quarta-feira, 2, após a aeronave presidencial oficial, VC-1 Airbus A319CJ, conhecida como Aerolula, ter apresentado problemas técnicos e sobrevoado o espaço aéreo mexicano por cerca de cinco horas. A aeronave VC-1 foi adquirida em 2005, no primeiro mandato de Lula. O avião presidencial foi montado em Hamburgo, na Alemanha, e batizado oficialmente de Santos Dumont. De acordo com a Força Aérea Brasileira (FAB), o VC-1 é uma aeronave militar designada especialmente para cumprir a missão de transportar com segurança o presidente da República para diversas localidades do Brasil e do exterior. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Segundo a FAB, a aeronave possui uma performance que "permite a operação em diferentes aeródromos, o que possibilita uma versatilidade no transporte presidencial, tanto por operar em pistas mais curtas e estreitas, bem como por realizar voos de longa duração".

O avião presidencial tem aproximadamente 34 metros de comprimento e de envergadura, e cerca de 12 metros de altura. Ela pode atingir até 830 quilômetros por hora na velocidade máxima de cruzeiro. O Aerolula foi comprado em 2004 por US$ 56,7 milhões (cerca de US$ 91,7 milhões, em valores atualizados, cerca de R$500 milhões). O avião presidencial pertence ao Grupo de Transporte Especial (GTE), com sede em Brasília, e é usado para as viagens de longa distância. Segundo a FAB, o VC-1 Airbus A319CJ comporta até 40 passageiros. A suíte do casal presidencial está montada imediatamente adiante da asa e logo atrás do gabinete de despachos. Não há uma cama solta, mas uma espécie de sofá duplo, acoplado a uma das laterais.