PF desmonta quadrilha que oferecia R$ 40 mil por desistência de candidatos rivais no Maranhão

A Polícia Federal (PF) no Maranhão deflagrou nesta quarta-feira, 2, Operação Funâmbulo para desbaratar uma quadrilha que oferecia até R$ 40 mil em espécie para que candidatos opositores desistissem da campanha eleitoral. O grupo atuava na cidade de Caxias, com cerca de 163 mil habitantes a 365 quilômetros de São Luís.

De acordo com as investigações, o objetivo do grupo era prejudicar a quantidade mínima de candidatos registrados no partido adversário. A ofensiva apura supostos crimes de associação criminosa e delitos eleitorais.

Agentes vasculharam as casas de três investigados na manhã desta quarta. Valores em espécie e documentos apreendidos vão ser encaminhados à Justiça e depois à perícia. A PF quer identificar outros envolvidos no esquema.