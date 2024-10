Após diagnóstico, STF remarca depoimento de Zambelli para segunda-feira, 7

A deputada Carla Zambelli (PL-SP) teve seu depoimento no Supremo Tribunal Federal (STF) remarcado para a próxima segunda-feira, 7. Após votar neste domingo, 6 de outubro, Zambelli deve ir para Brasília à noite. A assessoria da deputada confirmou que ela comparecerá.

Na última quinta-feira, 26, Zambelli deveria depor sobre o caso de invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no qual é ré juntamente com o hacker Walter Delgatti, mas passou mal. A parlamentar foi internada no Hospital do Coração (HCor) e diagnosticada com Síndrome da Taquicardia Postural Ortostática.

Essa condição causa alterações de pressão e de batimentos cardíacos, principalmente quando a pessoa se levanta, estando deitada ou sentada, mas também pode ser provocada por estresse. O HCor também apontou que a deputada tem um quadro persistente de diverticulite aguda, uma inflamação intestinal. Zambelli teve alta e passa bem.