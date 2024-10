Promotoria mira vereadores e candidato a prefeito do Guarujá por fraudes e propinas do PCC

O Ministério Público de São Paulo e as Polícias Militar e Civil abriram na manhã desta terça-feira, 1, a Operação Hereditas na mira de fraudes em licitações da Câmara e da prefeitura do Guarujá, no litoral de São Paulo, inclusive em benefício da empresa do notório líder do PCC 'Meia Folha'. Três vereadores são alvo da ofensiva: Mário Lúcio da Conceição (PSB), Santiago dos Santos Angelo (PP) e Edmar Lima dos Santos (PP). Outro investigado é o empresário Cláudio Fernando de Aguiar (Novo), candidato a prefeito do Guarujá.

A reportagem do Estadão pediu manifestação dos parlamentares, o que não havia ocorrido até a publicação deste texto. O espaço está aberto para manifestações.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Em nota, o Novo diz acompanhar as investigações para "compreender a extensão das alegações" e que "não compactua com ilegalidades ou irregularidades".