Nunes rebate denúncia de Boulos e diz que adversário 'comete crime eleitoral'

O atual prefeito e candidato à reeleição à Prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), rebateu a denúncia de suposto abuso de poder político feito pela campanha de seu adversário Guilherme Boulos (PSOL). Nunes relembrou, em conversa com jornalistas, do ato de 1º de maio feito por Boulos e que contou com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. "Quem comete crime eleitoral é ele, e é o que diz a Justiça Eleitoral. Ele utilizou estrutura pública no 1º de maio. Da minha parte, não vai ter isso. Estamos respeitando rigorosamente todas as leis."

O prefeito afirma que não permitiria armazenarem materiais de campanha em espaços públicos. "O que a gente vive, infelizmente, em alguns momentos é a pessoa pegar a bandeira, colocar em um espaço e fazer uma filmagem. Jamais permitiria que usassem equipamento público para armazenar material de campanha."

Ele também não descarta tomar "providências" em relação à denuncia de Boulos. "Qualquer acusação de forma errônea e caluniosa, nós vamos tomar nossas providências", reiterou.