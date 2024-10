Em SP, 77% dos eleitores não sabem o nome do vice de seu candidato a prefeito, diz Quaest

A cinco dias das eleições municipais, 77% dos eleitores de São Paulo não sabem quem são os vices de seus candidatos à Prefeitura da cidade, aponta pesquisa da Quaest divulgada nesta segunda-feira, 30. Segundo o levantamento, 72% dos entrevistados disseram desconhecer quem é o companheiro de chapa de sua opção de voto para a Prefeitura, enquanto outros 5% afirmam conhecer o vice, mas não souberam nomeá-lo. Os eleitores de Guilherme Boulos (PSOL) são os que mais sabem quem compõe a chapa do deputado federal. À Quaest, 66% dos entrevistados acertaram o nome da ex-prefeita Marta Suplicy (PT), enquanto 33% não souberam responder e 1% errou o nome. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Por outro lado, entre os eleitorados dos quatro candidatos mais bem colocados nos índices de intenção de voto, nenhum apresentou índice de conhecimento do respectivo vice superior a 50%. Os que mais desconhecem o vice da chapa são os eleitores de Ricardo Nunes (MDB). Entre os que pretendem votar no emedebista, são 91% os que não souberam indicar o nome do coronel Ricardo Mello Araújo, do PL. Outros 4% erraram o nome do vice de Nunes, enquanto 5% acertaram a nomeação.

O segundo maior índice de desconhecimento é o do eleitorado de Tabata Amaral (PSB), entre o qual 84% não souberam dizer que a companheira de chapa da deputada federal é Lúcia França, do PSB. Acertaram o nome de Lúcia 9% dos entrevistados, enquanto 7% respondeu um nome distinto ao da candidata a vice do PSB. Entre os que pretendem votar em Pablo Marçal (PRTB), 81% não souberam responder que se tratava de Antônia de Jesus, enquanto 9% acertaram o nome da cabo da PM e 10% erraram a indicação de quem é vice do ex-coach. Pesquisa aponta empate triplo

A pesquisa Quaest indica que, a menos de uma semana do pleito, quem lidera a corrida eleitoral no cenário estimulado é Nunes, com 24%. A margem de erro é de dois pontos percentuais, o que indica que o atual prefeito está em empate técnico com Guilherme Boulos, com 23% de menções, e Pablo Marçal, com 21%. O empate técnico triplo persiste em relação ao levantamento anterior, desde o qual nenhum dos três candidatos na liderança cresceu para além da margem de erro: Nunes oscilou um ponto para baixo, Boulos manteve o resultado numérico e Marçal oscilou um ponto para cima. Em relação à rodada anterior, quem mais cresceu foi Tabata Amaral, que cresceu três pontos, indo de 8 a 11% de menções no cenário estimulado. Em SP, vices assumiram o cargo nas duas últimas gestões