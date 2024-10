CNJ afasta por 60 dias desembargador que postou 'padrão das eleitoras' de Lula e Bolsonaro

A decisão do CNJ foi dada em julgamento virtual que terminou na sexta-feira, 27. O caso passou a ser investigado pelo CNJ após a Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas denunciar o magistrado por postagens de conteúdo "machista, misógino e mentiroso" no Facebook de Montanagna.

O Conselho Nacional de Justiça, por unanimidade, afastou por 60 dias o desembargador Antonio Francisco Montanagna, do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Campinas/SP), por manifestações discriminatórias e político-partidárias nas redes sociais nas eleições de 2022. Em meio à disputa eleitoral entre Jair Bolsonaro e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o magistrado compartilhou publicações sobre o "suposto padrão das eleitoras" dos candidatos e sobre o petista "achar normal ter relações sexuais com animais"

Sete publicações entraram na mira do CNJ, entre elas: uma que trata do "suposto padrão das eleitoras dos então candidatos Bolsonaro e Lula"; um comentário em postagem com a mensagem "Vocês têm 37 dias para decidir se querem passear com seus cachorros ou se 'alimentar'"; e, ainda, uma outra: "Sujeito nojento", acompanhada das frases: "Você acha normal ter relações sexuais com animais? O Lula acha!."

Além de atribuir à sua própria filha as postagens, o desembargador do TRT-15 sustentou nos autos do CNJ que as publicações foram "excessivamente dimensionadas de tal maneira que extrapolaram e até deturparam, em suas alegações, os respectivos teor e intenção constatados naqueles posts".

Ao analisar o caso, a juíza Renata Gil, relatora, afastou a alegação de que o desembargador não seria responsável pelas publicações, destacando contradição de versões dadas pelo magistrado.