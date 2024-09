Marçal ganha direito de resposta em debate e usa tempo para questionar Nunes sobre esposa

Em direito de resposta, o candidato Pablo Marçal (PRTB) voltou a perguntar a Ricardo Nunes (MDB) sobre o boletim de ocorrência por violência doméstica. Na sequência, questionou o prefeito sobre o possível envolvendo do emedebista no inquérito da Polícia Federal conhecido como "máfia das creches". "Você é pequeno demais para este cargo, é o fim da linha", provocou o ex-coach, durante o debate promovido nesta segunda-feira, 30, pela Folha de S.Paulo e pelo portal UOL.

Marçal, ainda continuou os ataques dizendo que funcionários públicos não precisam ter medo dele porque ele não demitirá ninguém por questões políticas. Em seguida, o prefeito debateu o ex-coach afirmando que ele é "malandro" e relembrou as suas condenações. Guilherme Boulos (PSOL) também criticou o influenciador, chamando-o de "provocador".

Anteriormente, Nunes obteve um direito de resposta pela declaração de Guilherme Boulos (PSOL) sobre envolvimento do prefeito na máfia das creches. "Tem aqui pessoas que estão no processo eleitoral que não tem experiência e vêm com uma série de mentiras", disse Nunes. "Tenho 30 anos na vida pública. Nunca tive um indiciamento. A minha vida inteira foi de combate contundente à corrupção. Não existe nada disso que o Guilherme Boulos está falando", rebateu o prefeito.