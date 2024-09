Elmar Nascimento 'faz o L' e apoia campanha de petista no interior da Bahia

Líder do União Brasil na Câmara, o deputado federal Elmar Nascimento (BA) cumpriu agenda no sábado, 28, em apoio à candidatura de Lurdinéia do Zé Branco, petista que concorre ao cargo de prefeito do município de Andorinha, no norte da Bahia, atualmente chefiado por Renato Brandão, do PP, que também apoia a chapa do PT.

Ao som de "Lula lá", o deputado postou vídeos em seu perfil no Instagram, em que aparece no palco do comício da chapa, que tem como candidato a vice-prefeito Dr. Madson, do PSD.

Elmar também publicou uma foto em caminha ao lado da candidata, fazendo "o L" com a mão, símbolo da campanha presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2022.