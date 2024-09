Veja quem lidera entre evangélicos, mais pobres e mulheres na pesquisa Datafolha em SP

Conforme mostrou a nova pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 26, as preferências do eleitor paulistano entre os três principais candidatos na disputa pela Prefeitura de São Paulo continua sendo diferente conforme o segmento ao qual ele pertence. Para os mais pobres, por exemplo, Ricardo Nunes (MDB) é o preferido, com 32% das intenções de voto - no resultado geral do levantamento, o prefeito aparece com 27% das menções.

Já o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) ultrapassou numericamente o prefeito e, atualmente, é o preferido entre as mulheres, com 27% do voto feminino. No cenário geral da pesquisa, que leva em conta todos os segmentos, o psolista aparece com 25%.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Entre as mulheres, comparado ao resultado do levantamento da semana passada, o influenciador Pablo Marçal (PRTB) foi o único que cresceu, indo de 12% para os atuais 16% de eleitoras mulheres. Já Nunes e Boulos oscilaram negativamente entre elas.