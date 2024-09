STF sela acordo para solucionar conflito na Terra Indígena Ñande Ru Marangatu, em MS

O Supremo Tribunal Federal (STF) alcançou nesta quarta-feira, 25, um acordo para solucionar o conflito fundiário envolvendo a demarcação da Terra Indígena Ñande Ru Marangatu, em Mato Grosso do Sul. O acordo estabelece que os proprietários deverão se retirar do local em 15 dias. Em troca, a União pagará indenização de R$ 27,8 milhões pelas benfeitorias e R$ 101 milhões pela terra nua. O valor será viabilizado por meio de crédito suplementar. Além disso, o Mato Grosso do Sul deverá enviar aos proprietários, via depósito judicial, o montante de R$ 16 milhões.

Os termos da conciliação foram definidos pelos proprietários, lideranças indígenas, integrantes da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), da Advocacia-Geral da União, do Ministério dos Povos Indígenas e do governo do Estado de Mato Grosso do Sul, que estavam presentes na audiência de conciliação conduzida pelo ministro Gilmar Mendes.

A partir do acordo, todos os processos em tramitação na Justiça que discutem o conflito na terra indígena serão extintos.