DataSenado: 40% não tomam posição política; direita prevalece entre quem se posiciona, com 29%

A preferência pela direita prevalece entre os eleitores brasileiros que se identificam com algum posicionamento político, independentemente da renda familiar, escolaridade, raça, gênero e Estado onde mora. São 29% que se identificam com esse espectro político, seguidos por 15% que se denominam de esquerda e 11% de centro. Os três grupos somam 55%.

A pesquisa Panorama Político 2024, realizada pelo DataSenado/Nexus e divulgada nesta quinta-feira, 26, aponta que 40% dos brasileiros não se identificam com nenhum posicionamento político. Entre os que se identificam com algum posicionamento político, a direita é maioria em relação à esquerda e centro: 29% contra 15% e 11%, respectivamente.

Rondônia é onde há mais eleitores de direita, com 41% dos que se posicionam politicamente. Santa Catarina, com 37%, Paraná e Mato Grosso, com 36%, são os outros três estados com mais identificação à direita.

Pernambuco e Rio Grande do Norte lideram o ranking de eleitores que se consideram de esquerda, ambos com 18%. Os estados são seguidos pelo Ceará, com 17%. Bahia, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Rio de Janeiro e São Paulo ocupam o terceiro lugar, com 16%.

Tanto a renda quanto a escolaridade também afetam o posicionamento político dos eleitores. A falta de preferência é mais comum entre aqueles com renda de até dois salários mínimos (47%) e reduz gradativamente até chegar a 21% no grupo com renda acima de seis salários mínimos.