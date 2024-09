Sóstenes Cavalcante condiciona emenda de R$ 600 mil a voto em aliado para vereador

No vídeo -publicado nas redes sociais de Dantas e apagado depois- o deputado aparece segurando o ofício entregue por Dantas, descrito pelo parlamentar como "cara de direita, conservador e que defende os nossos valores de Deus, pátria, família e liberdade".

"Minha experiência diz que emendas em obras sem uma autoridade municipal fiscalizando não funciona. Já perdi emendas por isso. Para obras, eu só coloco se eu tiver um vereador ou prefeito para concluir a obra", declarou o deputado do PL-RJ.

"Quero o aproveitamento e aplicação de 100% das minhas emendas", acrescentou Sóstenes. A reportagem não conseguiu contato com o candidato a vereador.

Dany Euclides, do Cidadania, também candidata a vereadora, comentou na publicação de Dantas que construção de creches não era responsabilidade de vereador, e sim uma função do Executivo - que no âmbito municipal é a prefeitura. O comentário da candidata foi excluído.