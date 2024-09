'Extrema violência, pelas costas', afirma marqueteiro de Nunes

O marqueteiro do prefeito Ricardo Nunes (MDB), Duda Lima, em depoimento à polícia obtido pelo Estadão, detalhou os acontecimentos que antecederam o soco desferido contra ele pelo assessor de Pablo Marçal, Nahuel Gomez Medina, ao fim do debate desta segunda, 23. Duda descreveu a agressão como um ato de "extrema violência, pelas costas, perpetrado de forma ardilosa e planejada" pelo assessor do influenciador. Segundo Duda, após a expulsão de Marçal do debate, os assessores dos candidatos à Prefeitura se aglomeraram no estúdio, causando tumulto. Em determinado momento, Medina começou a filmar o local e aproximou o seu celular do rosto de Duda, que afirmou ter afastado o aparelho para se "desvencilhar" da situação. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Passados alguns minutos, Duda relatou que estava em uma roda de conversa com outros assessores quando foi surpreendido pelas costas com um "golpe de soco violento" em seu rosto. Em virtude da agressão, o marqueteiro afirmou que se desequilibrou, sendo socorrido pelo assessor de uma das candidatas, que impediu a queda.

Ensanguentado "Com o impacto, seus óculos quebraram e o chão ficou inteiramente ensanguentado. Da agressão, restaram lesões no olho e face, sensação de vertigem e desequilíbrio", diz trecho do depoimento de Duda Lima. O marqueteiro disse que precisou levar seis pontos no corte, foi medicado e passou por exames no hospital Albert Einstein, incluindo uma tomografia. Durante o atendimento médico, foi aconselhado a buscar acompanhamento especializado, devido à possibilidade de sua visão ter sido afetada.

Duda Lima afirmou que o ato foi de "extrema violência, pelas costas, perpetrado por Nahuel Medina de forma ardilosa e planejada", pois houve um "hiato de tempo bastante grande" entre o afastamento do celular e a agressão. Ele também declarou que se sente "temeroso quanto à sua integridade física" e solicitou medidas protetivas para que o agressor mantenha distância. Assessor político da campanha de Marina Helena, Fernando Ivo Antunes estava ao lado de Duda Lima no momento da agressão e confirmou a versão do marqueteiro em depoimento à polícia. Segundo Antunes, após a expulsão de Marçal, Medina começou a filmar o tumulto no estúdio e colocou o seu celular "bem próximo" ao rosto de Duda, que então "afastou o aparelho". Assim como o marqueteiro de Ricardo Nunes, Antunes disse que houve um intervalo de tempo entre o afastamento do celular e a agressão do aliado de Marçal. O soco, afirmou Antunes, ocorreu "sem que tenha havido qualquer provocação" de Duda, que foi agredido "pelas costas, de forma violenta".

Medidas protetivas Dentre as medidas protetivas solicitadas por Duda Lima contra Medina está a proibição de que o produtor se aproxime do marqueteiro, com uma distância mínima de 300 metros. Os pedidos serão encaminhados ao Juizado Especial Criminal, no qual o juiz decidirá sobre a aplicação das medidas. Em interrogatório, Medina apresentou outra versão, alegando que foi empurrado por Duda Lima antes mesmo do início do debate, durante uma discussão entre Nunes e Marçal no hall de entrada do estúdio. Os dois candidatos trocaram acusações ao se encontrarem na entrada do estúdio, momentos antes do evento.