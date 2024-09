Candidato a vereador em Santo André é encontrado morto dentro de carro em Diadema

O candidato a vereador em Santo André Luís Antônio de Jesus Barbosa, do União Brasil, conhecido como Luís Lampião, foi encontrado morto na tarde desta terça-feira, 24, em Diadema, cidade próxima na região metropolitana de São Paulo. O caso foi registrado como homicídio. O presidente do União Brasil, Milton Leite, disse, por meio de nota, que o partido cobra investigação do caso pelo governo do Estado e exige urgência na apuração.

Segundo o boletim de ocorrência, o corpo foi encontrado enrolado em um cobertor no banco traseiro de um veículo, modelo Volkswagen Gol. Os familiares reconheceram o corpo no Instituto Médico Legal (IML). Após a perícia, o veículo, que tinha sido emprestado à vítima, foi devolvido ao dono. A polícia não fala sobre causa da morte ou suspeitos.

Violência nas Eleições de 2024