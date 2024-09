Lula: Liberdade de expressão não é absoluta e empresas de tecnologia não estão acima da lei

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira, 24, na reunião que organizou com o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, para discutir a democracia que a liberdade de expressão não é absoluta, e que empresas de tecnologia não estão acima da lei. Trata-se de uma referência à suspensão da rede social X no Brasil pelo Supremo Tribunal Federal.

O petista disse que as tecnologias digitais ajudam a difundir conhecimento, mas também agravam riscos à convivência civilizada. As redes, destacou ele, viraram terreno fértil para discurso de ódio. Lula também disse que as sociedades estão ameaçadas enquanto não houver uma regulação da inteligência artificial.

O presidente brasileiro disse que a extrema direita se tornou eleitoralmente viável ao organizar um "discurso identitário às avessas", e que tensiona os limites das instituições. Para o petista, a democracia é a base para promover sociedades pacíficas, e não pode ser imposta de um país para outro. Lula também voltou a dizer que a democracia não é um pacto de silêncio, e que só por meio desse regime é possível resolver os dilemas das sociedades.