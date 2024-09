TRE-SP mantém suspensas contas oficiais de Pablo Marçal nas redes sociais

Em votação apertada, por 4 a 3, o plenário do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) decidiu, nesta segunda-feira, 23, manter bloqueadas as contas das redes sociais do candidato a prefeito de São Paulo Pablo Marçal (PRTB). Os canais estão suspensos desde o dia 24 de agosto por determinação do juiz Antonio Maria Patiño Zorz, da 1ª Zona Eleitoral da capital paulista, por supostos abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação na remuneração de usuários para produzir "cortes" e divulgá-los nas redes.

A ação para derrubar as contas nas redes sociais partiu do PSB, da candidata Tabata Amaral (PSB). Marçal entrou com mandado de segurança e agravo regimental contra a decisão de primeira instância. Para a maioria dos magistrados, os defensores não apresentaram fatos suficientes para que a decisão liminar fosse suspensa.

"Neste momento, não me parece existirem elementos nos autos autorizadores do entendimento diverso do caso", citou em trecho do voto o magistrado Claudio Langroiva Pereira, relator dos recursos. "Reitere-se que a desmonetização liminarmente imposta ao caso concreto, que suspendeu os perfis das redes sociais, não se trata de medida de censura, mas somente de impedimento temporário." Acompanharam Pereira: Rogério Cury, Cotrim Guimarães e Silmar Fernandes.