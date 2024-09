Relator rejeita recurso de Chiquinho Brazão contra cassação; CCJ vota caso nesta segunda

O deputado Ricardo Ayres (Republicanos-TO) apresentou nesta segunda-feira, 23, parecer negando o recurso da defesa do deputado Chiquinho Brazão (sem partido-RJ) contra a decisão do Conselho de Ética da Câmara pela cassação do mandato dele. A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) vai analisar o recurso nesta tarde.

Brazão é acusado de ser um dos mandantes do assassinato da ex-vereadora Marielle Franco, em 2018. No recurso, o deputado questionou a imparcialidade da relatora Jack Rocha (PT-ES). "No dia 27/3/2024, a eminente deputada publicou na rede social X uma foto em que aparece com um cartaz contendo os dizeres ‘Brazão na prisão!’", diz a representação do deputado.

O relator argumentou que "as manifestações públicas da relatora, ainda que críticas ao recorrente, não constituem, por si só, motivo para sua exclusão do processo, uma vez que ela agiu no âmbito de sua liberdade de expressão e imunidade parlamentar".