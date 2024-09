Pesquisa Real Time Big Data em SP: Nunes tem 27%, Boulos, 24%, e Marçal, 21%

Pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira, 23, sobre a intenção de votos para a Prefeitura de São Paulo aponta que o prefeito Ricardo Nunes (MDB) lidera as menções no cenário estimulado, com 27%. Ele é seguido pelo deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), com 24%, e por Pablo Marçal (PRTB), com 21%. Como a margem de erro é de três pontos porcentuais, os três candidatos estão empatados tecnicamente.

A deputada federal Tabata Amaral (PSB) tem 9%, seguida pelo apresentador de TV José Luiz Datena (PSDB), com 5%, e pela economista Marina Helena (Novo), com 2%. As menções a outros candidatos no cenário estimulado somam 1%. São 5% os que votam branco ou nulo e 6% não souberam responder.

O instituto realizou 1.500 entrevistas na capital paulista entre os dias 20 e 21 de setembro. A margem de erro é de três pontos porcentuais e o índice de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo SP-00265/2024.