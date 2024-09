Moraes nega compartilhar com a CGU provas do inquérito das joias que atinge Bolsonaro

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou compartilhar provas do inquérito das joias com a Controladoria-Geral da União (CGU). O órgão pediu acesso a dados de transferências bancárias, mensagens e depoimentos da investigação que atinge o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Moraes justificou que, em sua avaliação, o compartilhamento seria "absolutamente prematuro", porque a investigação ainda não foi concluída.

"Ainda que os elementos de prova obtidos nos referidos autos possam interessar a` requerente, o deferimento do requerimento, neste momento processual, se revelaria absolutamente prematuro, em razão da existência de diligências em andamento", diz um trecho do despacho.