Marçal quer confundir eleitor distraído na hora de votar, dizem analistas

Uma das estratégias do candidato Pablo Marçal (PRTB) para fazer com que seus concorrentes à Prefeitura de São Paulo percam votos é confundir eleitores "distraídos" sobre o número dos candidatos na urna, observam analistas ouvidos pelo Broadcast Político. Até o momento, Tabata Amaral (PSB) e Guilherme Boulos (PSOL) foram os alvos preferenciais do ex-coach.

Nesta segunda-feira, 23, a deputada federal ganhou direito de resposta nas redes sociais do influenciador após o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) entender que Marçal publicou um vídeo com conteúdo sabidamente inverídico e com intuito de confundir. No vídeo, o candidato afirmou que o número de Tabata era 13, referente ao Partido dos Trabalhadores (PT).

Em outra ocasião, o ex-coach tentou aplicar a mesma estratégia contra Boulos. No debate da TV Gazeta, em parceria com o canal My News do YouTube, Marçal relacionou com deputado federal o número do partido do presidente Lula (PT) em suas considerações finais. "Se você somar o 15 do 'bananinha' (em referência ao prefeito emedebista Ricardo Nunes) e o 13 do 'Boules' (em ironia pejorativa com o uso da chamada linguagem neutra) dá 28", afirmou o candidato promovendo o seu número na urna.