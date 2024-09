Diretório Nacional do União repudia atentado contra candidata à prefeitura do Guarujá

O Diretório Nacional do União Brasil repudiou nesta segunda-feira, 23, o atentado contra Thaís Margarido, candidata do partido à Prefeitura do Guarujá (SP). Em nota, a sigla disse que atos de violência política de gênero comprometem o Estado Democrático de Direito e pediu que as autoridades investiguem a motivação da tentativa de assassinato.

O ataque a tiros ocorreu no fim da tarde de domingo, 22, quando Thaís voltava de um compromisso da campanha no bairro Santa Cruz dos Navegantes. Foram cinco disparos efetuados contra o carro em que ela estava com uma assessora e duas crianças. Ninguém ficou ferido. A Polícia Civil investiga o caso, que foi registrado em boletim de ocorrência pela candidata. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado.

"O União Brasil recebe com indignação a notícia do atentado a tiros perpetrado contra a candidata à Prefeitura de Guarujá (SP), Thaís Margarido, que estava acompanhada da filha de oito anos após cumprir agenda de campanha", diz a nota divulgada pelo União.