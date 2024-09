Candidata à prefeitura do Guarujá sofre atentado, e Polícia Civil investiga o caso

A candidata à prefeitura do Guarujá (SP) pelo União Brasil, Thaís Margarido, sofreu um atentado a tiros neste domingo, 22, por volta das 18h, ao voltar de um compromisso da campanha no bairro Santa Cruz dos Navegantes. Ela estava acompanhada da assessora, que dirigia o carro, e de duas crianças. Ninguém se feriu. A candidata registrou boletim de ocorrência, e a Polícia Civil investiga o caso.

Após encerrar uma caminhada com apoiadores, a candidata seguiu pela Estrada da Santa Cruz e, em trecho de mata, vários disparos ocorreram contra o veículo. Nota divulgada no Instagram da candidata informa que a assessora acelerou o carro e conseguiu escapar do local. Cinco tiros atingiram a lataria do automóvel.

Além da assessora, Thaís Margarido estava com a filha, de 8 anos, e com a filha do candidato a vereador Nildo Fernandes (União Brasil), de 10 anos.