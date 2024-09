Atlas BH: Engler tem 25,2%, Tramonte, 15,3%, Gabriel, 14,4%, Salabert, 13,7% e Fuad, 13,5%

Pesquisa do instituto AtlasIntel sobre o cenário eleitoral em Belo Horizonte divulgada nesta segunda-feira, 23, mostra que o deputado estadual Bruno Engler (PL) está liderando a corrida para a prefeitura da capital mineira com 25,2% das intenções de voto. O levantamento também revela um empate quádruplo na disputa pelo segundo lugar.

Numericamente, o segundo colocado é o deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos), que aparece com 15,3%. Ele é seguido pelo vereador Gabriel Azevedo, do MDB, com 14,4%, pela deputada federal Duda Salabert (PDT), com 13,7%, e pelo atual prefeito da capital mineira, Fuad Noman (PSD), com 13,5%.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Como a margem de erro do levantamento é de dois pontos porcentuais, há um empate técnico entre Tramonte, Gabriel, Salabert e Fuad.