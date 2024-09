Boulos faz bicicletada na Paulista e diz que Nunes fugiu de debate para evitar questionamentos

O candidato a prefeito de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) criticou neste domingo, 22, a ausência de Ricardo Nunes (MDB) no debate promovido pelo Grupo Flow, marcado para esta segunda-feira, 23. Nunes justificou sua ausência alegando agenda cheia e dizendo que já participou de outros debates, sabatinas e podcasts. Boulos alegou que o atual prefeito está fugindo do confronto.

"O Ricardo Nunes precisa explicar porque está fugindo do debate", disse o candidato do PSOL durante uma "bicicletada" na Avenida Paulista, região central da capital. "Não entendi quando decidiu não ir. Talvez porque tenha receio de ser questionado sobre a ineficiência da sua gestão de três anos e meio, que não cumpriu as metas. Ou talvez porque tenha receio de ser questionado sobre os escândalos da sua gestão", completou, conforme relato de O Globo.

Como o Estadão mostrou, o debate do Grupo Flow, responsável pelo Flow Podcast e Flow News, estava inicialmente agendado para ocorrer no Salão Nobre da Faculdade de Direito da USP. Porém, estudantes convocaram uma manifestação em protesto contra a presença de Nunes e Pablo Marçal (PRTB) na faculdade. Em decorrência disso, o local do evento foi alterado duas vezes: primeiro para o Centro de Difusão Internacional da USP e, finalmente, para o Clube Sírio.