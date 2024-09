Haddad ouve protestos contra arcabouço na USP e é chamado de 'Paulo Guedes do PT'

A passagem de Fernando Haddad pela USP nesta sexta-feira, 20, teve momentos em que o ministro da Fazenda foi ovacionado e tietado por estudantes, como é comum em suas idas a universidades públicas. Porém, ele também esteve diante de protestos contra o arcabouço fiscal e faixas reivindicando mais investimentos em educação. Chegou a ser chamado pelos manifestantes de "Paulo Guedes do PT".

As manifestações foram realizadas pela União da Juventude Comunista (UJC), que também distribuiu folhetos em que julga que o governo é subserviente à iniciativa privada, financeira e industrial. "Haddad trabalha pro patrão", disparava uma das faixas estendidas no auditório onde aconteceu a palestra do ministro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Em sua fala, Haddad defendeu que a ansiedade seja controlada, para que não se volte contra o objetivo comum de desenvolvimento do País. Depois de abrir a palestra tratando da transição entre governos, quando o que estava em jogo, mais do que definições de metas fiscais, eram riscos políticos e institucionais, Haddad considerou que tensões sociais estão longe de serem superadas.