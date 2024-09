Governo brasileiro condena bombardeio aéreo israelense em Beirute

O Ministério das Relações Exteriores publicou na manhã deste sábado, 21, uma nota condenando o bombardeio aéreo israelense realizado ontem contra área residencial densamente povoada no subúrbio de Dahiyeh, no Sul de Beirute. Há pouco, o governo libanês atualizou o número de mortes para 37, segundo a Associated Press.

Ainda em comunicado, o Itamaraty afirmou que o Brasil acompanha "com forte preocupação" o mais recente episódio na escalada de tensões na região. "O Brasil exorta as partes envolvidas ao exercício de máxima contenção e à imediata interrupção dos ataques, que ameaçam conduzir a região a conflito de ampla proporção", afirmou.

Além disso, o ministério reafirmou sua convicção sobre a "urgência de alcançar cessar-fogo permanente e abrangente na Faixa de Gaza", a fim de evitar que hostilidades se espalhem para outras áreas do Oriente Médio.