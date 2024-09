Marçal declarou em vídeo que escolha por ambulância foi 'cena'

O influenciador também declarou no vídeo que deixou Datena (PSDB) arremessar uma cadeira contra ele no encontro de domingo propositalmente. "Eu dava conta de segurar aquela cadeira. Eu dava conta de agredir aquele cara. Fiz questão de levar. Esse é um período de mostrar quem as pessoas são. Eu já mostrei minha pior versão, agora eu vou mostrar a boa".

O Estadão apurou que a fala de Marçal ocorreu em um evento com empresários em que o candidato do PRTB pedia doações para sua campanha. A reportagem tentou entrar em contato com a assessoria do postulante, mas não teve retorno até a publicação do texto.

Ele comenta que, se não entrasse nesta eleição, seu adversário Guilherme Boulos (Psol) ganharia com certeza "absoluta". E que, se vencesse, levaria "a associação criminosa em volta dele" para o governo. "É um apertinho do Lula nele, e acabou".

"Eu, sim, fui processado criminalmente. Não tenho um pingo de vergonha disso. Me f*** mesmo. Mas eu nunca toquei em nada de ninguém. Esses caras não vão me pôr de doido nunca", finaliza Marçal.

No começo dessa semana, o pastor Silas Malafaia já havia chamado de "show de pirotecnia" e de "farsa" o vídeo em que o empresário aparece deitado em maca dentro de ambulância sendo levado para o hospital. As declarações do religioso foram feitas em vídeo publicado na tarde desta segunda, 16, em suas redes sociais.

A TV Cultura divulgou, no mesmo dia, imagens inéditas da agressão de Datena a Marçal com uma cadeira e também dos bastidores da confusão em que se transformou o palco do encontro no último domingo, 15 após o episódio. As imagens são de uma câmera aberta da emissora, organizadora do debate e pegam o palco inteiro com a movimentação dos demais candidatos.