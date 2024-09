Em recurso contra cassação, Chiquinho Brazão questiona imparcialidade de relatora

O deputado Chiquinho Brazão (sem partido-RJ), acusado de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco em 2018, apresentou recurso à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara questionando a imparcialidade da parlamentar Jack Rocha (PT-ES), que relatou no Conselho de Ética da Casa o pedido de cassação de Brazão, aprovado em 28 de agosto.

O recurso pede que a decisão seja revisada; segundo o gabinete de Rocha, a apreciação pelo CCJ será na segunda-feira, 23. Procurada para comentar as alegações do deputado, a deputada não respondeu.

Preso desde março último, Chiquinho Brazão alega que Rocha já tinha se manifestado em suas redes sociais pedindo sua condenação e, por isso, não poderia ser relatora do processo. "No dia 27/3/2024, a eminente deputada publicou na rede social X um foto em que aparece com cartaz contendo os dizeres 'Brazão na prisão!'", diz a representação do deputado.