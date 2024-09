Começa debate do SBT entre candidatos à Prefeitura de São Paulo

O debate promovido pelo canal SBT em parceria com o portal Terra e a Rádio Nova Brasil FM com os candidatos à Prefeitura de São Paulo começou às 11h15 desta sexta-feira, 20. Trata-se do sétimo encontro entre os candidatos da disputa municipal deste ano.

Os seis nomes mais bem colocados nas pesquisas eleitorais estão presentes: Guilherme Boulos (PSOL), José Luiz Datena (PSDB), Marina Helena (Novo), Pablo Marçal (PRTB), Ricardo Nunes (MDB) e Tabata Amaral (PSB), em ordem alfabética.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Apesar de não ter as cadeiras parafusadas ao chão como o último debate da RedeTV, os seguranças estarão próximos aos candidatos. Por ordenamento definido em sorteio, Datena e Marçal estão na mesma fileira de púlpitos, separados apenas por Boulos.