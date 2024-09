O POVO News: Nunes e Boulos têm empate técnico e Marçal cai em nova pesquisa Datafolha

Nesta quinta-feira, 19, o programa O POVO News realiza mais uma edição. Com apresentação do jornalista Marcos Tardin, o episódio comenta sobre a nova pesquisa Datafolha de São Paulo, com empate técnico entre Ricardo Nunes (MDB), com 27% e Guilherme Boulos (Psol), com 26%, e a queda de Pablo Marçal (PRD), com 19%.

Assista ao vivo: