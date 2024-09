Ciro Nogueira: Marçal quer 'ser Bolsonaro' e Nunes vencerá ex-coach

O senador Ciro Nogueira (PP-PI), presidente nacional do partido e aliado do atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) na disputa pela Prefeitura de São Paulo, afirmou ao Estadão que espera que o segundo turno na capital paulista seja entre Nunes e o influenciador Pablo Marçal (PRTB). "Representaria um fracasso gigantesco da esquerda", disse o senador, citando o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), que forma chapa com o Partido dos Trabalhadores.

Segundo ele, "Marçal só teria chance contra Boulos" em uma eventual segunda etapa do pleito paulistano. No cenário testado pela Quaest divulgado nesta quarta-feira, 18, Boulos tem 42% e Marçal, 36%, em possível segundo turno. Já Nunes, vence os dois nos cenários testados com eles.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Questionado se o cenário não é desfavorável para a direita, uma vez que o voto do eleitor de Jair Bolsonaro (PL) nas últimas eleições gerais, em 2022, está dividido entre o prefeito e o ex-coach, o senador afirmou que essa não é uma preocupação, já que Nunes também tem o voto de mais parcelas do eleitorado, e relembrou que o ex-presidente não teve votação majoritária em São Paulo. Na cidade, Lula conquistou 47,5% dos votos, contra 38% do político do PL.