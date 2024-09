SP: Nunes venceria Boulos e Marçal em eventual 2º turno, diz pesquisa Quaest

O novo levantamento da Quaest divulgado nesta quarta-feira, 18, sobre as intenções de voto para a Prefeitura de São Paulo indica que numa eventual segunda etapa do pleito na capital paulista, Ricardo Nunes (MDB) venceria os dois principais adversários, Guilherme Boulos (PSOL) e Pablo Marçal (PRTB). Nos dois cenários, o atual prefeito seria eleito com mais de 10 pontos porcentuais de diferença. A margem de erro do levantamento é de três pontos porcentuais. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Contra Boulos, Nunes teria 46% das intenções de voto, ante 35% do candidato do PSOL. Comparando ao levantamento anterior do instituto, divulgado na última quarta-feira, 11, o prefeito oscilou dois pontos para baixo, enquanto Boulos, dois para cima, ambos dentro da margem de erro. Brancos e nulos se mantiveram em 13% e indecisos, em 6%.

Outro cenário da pesquisa é um em eventual segundo turno entre Nunes e Marçal. Contra o influenciador, o prefeito aparece com 47% das intenções de voto, ante 27%. Na pesquisa anterior, Nunes marcava 50%, ante 30% do ex-coach, ou seja, ambos oscilaram para baixo dentro da margem de erro. Os votos nulos ou em branco nesse cenário cresceram cinco pontos porcentuais. Indecisos passaram de 5% para 6%. A pesquisa Quaest entrevistou 1.200 eleitores de 16 anos ou mais em São Paulo (SP) entre os dias 15 e 17 de setembro. O nível de confiança é de 95% e o levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o código SP-00281/2024. No terceiro cenário de segundo turno medido pela pesquisa, entre o deputado federal e o ex-coach, Boulos venceria Marçal por 42% a 36%. Na pesquisa anterior, neste eventual confronto, o candidato do PSOL tinha 40%, ante 39% do candidato do PRTB.