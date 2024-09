Opositor diz ter sido coagido a acatar vitória de Maduro na Venezuela

Edmundo González Urrutia, adversário de Nicolás Maduro nas eleições presidenciais da Venezuela Crédito: Federico PARRA / AFP

Edmundo González Urrutia, adversário do presidente Nicolás Maduro nas eleições presidenciais da Venezuela, afirmou nesta quarta-feira, 18, que assinou sob "coação" um documento para "acatar" a decisão judicial que validou a reeleição do governante esquerdista, o que permitiu a sua partida para o exílio na Espanha. González Urrutia publicou uma mensagem de esclarecimento após a divulgação da carta, assinada pelo opositor de 75 anos e pelo presidente do Parlamento, o dirigente chavista Jorge Rodríguez, que a apresentou em coletiva de imprensa em Caracas. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Sempre estive e continuarei disposto a reconhecer e acatar as decisões tomadas pelos órgãos de justiça dentro do marco da Constituição, incluindo a referida sentença da Sala Eleitoral [do Tribunal Supremo de Justiça], que, embora eu não compartilhe, acato, por se tratar de uma resolução do máximo tribunal da República", diz o texto, que continha um compromisso de "confidencialidade" das partes.

Maduro anuncia antecipação do Natal para 1º de outubro na Venezuela; ENTENDA O Conselho Nacional Eleitoral (CNE) proclamou Maduro vencedor para um terceiro mandato consecutivo de seis anos, que foi validado pelo TSJ. Ambas as instituições são acusadas de servirem ao chavismo. "O regime pretende que todos os venezuelanos percam a esperança", disse González, que denunciou uma fraude e reivindicou sua vitória no pleito de 28 de julho, em vídeo divulgado após a carta. "O mundo inteiro sabe que sempre recorrem ao jogo sujo, à chantagem e à manipulação."

González Urrutia afirmou que "um documento produzido sob coação é viciado de nulidade absoluta, por vício grave de consentimento". "Estando na residência do embaixador da Espanha, o presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, e a vice-presidente da República, Delcy Rodríguez, apresentaram-se com um documento que eu teria que ratificar para permitir a minha saída do país", disse González. "Em outras palavras, ou eu assinava, ou me atinha às consequências."

'Ele nos procurou' Jorge Rodríguez mostrou fotografias do momento da assinatura do documento na residência do embaixador da Espanha, onde ele e a vice-presidente Delcy Rodríguez estavam presentes. Também divulgou um vídeo que mostra a saída de González Urrutia em um avião da Força Aérea espanhola no dia 7 de setembro. "Ele nos procurou", afirmou Rodríguez. "Aqui não houve nenhum tipo de medida, nenhum tipo de situação em que o senhor Edmundo González Urrutia pudesse se sentir violentado. Muito pelo contrário, ele nos procurou para conversar." "De forma alguma foi marcada por coação ou pressão", insistiu Rodríguez, que deu 24 horas a González Urrutia para se retratar ou revelará gravações com o registro das negociações.