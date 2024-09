Em áudios, juízes do TJ-TO se queixam de propina parcelada, diz PF

A Polícia Federal (PF) afirma, em representação ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), que encontrou áudios que mostram a "insatisfação" de magistrados suspeitos de integrar um esquema de venda de sentenças no Tribunal de Justiça do Tocantins com pagamentos de propina feitos de forma fracionada e demorada. Os áudios foram classificados como "estarrecedores" pelos investigadores. Operação É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Os magistrados investigados são alvo da Operação Máximus, desencadeada no dia 23 de agosto. Por ordem do ministro João Otávio Noronha, do STJ, a PF cumpriu dois mandados de prisão preventiva e fez buscas em 60 endereços no Tocantins, em Minas Gerais, São Paulo, Goiás e no Distrito Federal. Os agentes vasculharam dependências do Tribunal de Justiça do Estado.

Quando a operação foi aberta, a Corte do Tocantins informou que repassou todas as informações necessárias à PF. As transcrições e detalhes dos áudios constam da representação que a PF levou ao STJ pela abertura da operação. Na ocasião, foi preso Thales André Pereira Maia, filho do desembargador Helvécio de Brito Maia Neto - também investigado no inquérito. Na última sexta-feira, o STJ mandou soltar Thales Maia. Maia Neto está afastado de suas funções. Também são alvo da investigação as desembargadoras Etelvina Maria Sampaio Felipe, presidente da Corte, e Angela Maria Ribeiro Prudente.

Nos áudios captados pela PF, em uma conversa entre Thales Maia e outro investigado, os investigadores afirmam que "percebe-se que os membros do Poder Judiciário estavam insatisfeitos com os pagamentos da suposta propina de forma fracionada, inclusive, com a demora em pagá-los". O caso em questão envolve os interesses de uma mineradora. Anônima O inquérito da Operação Máximus teve início com uma denúncia anônima. A PF foi a campo e relata ter achado indícios de corrupção em diversos processos - entre eles o da mineradora - com comprovantes de pagamento de suposta propina e áudios de investigados.