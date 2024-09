O POVO News: Marçal processa Datena e quer tirar apresentador de debates; pesquisa SP

Segue repercussão de agressão com cadeirada por parte de José Luiz Datena em Pablo Marçal, durante debate na TV Cultura

O programa O POVO News realiza mais uma edição na manhã desta quartaa-feira, 17, às 8h00. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa abordará que a Polícia Civil abriu inquérito para apurar crimes de lesão corporal e injúria após o candidato José Luiz Datena (PSDB) agredir Pablo Marçal (PRTB) com uma cadeira durante um debate realizado na TV Cultura na noite de domingo.

Assista ao vivo:

Durante o debate do último domingo, 15, Marçal provocou Datena e afirmou que o apresentador "não era homem nem para fazer isso (agredi-lo)". Em outros debates, os dois candidatos já haviam trocado insultos e ameaças de agressão física.