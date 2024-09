Marçal pede desculpas a Tabata Amaral por falar do pai da candidata

O candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) pediu perdão à deputada federal Tabata Amaral (PSB) durante o debate promovido pela Rede TV em parceria com o UOL. "Aqui ninguém reconhece nada. Eu reconheço. Eu realmente fui injusto com a Tabata. Eu acho que passei do limite", disse o empresário.

Em julho, Marçal responsabilizou a família de Tabata pelo suicídio do pai numa sabatina promovida pelo UOL/Folha de S.Paulo. O falecimento do pai da candidata em 2012, quando ela tinha 18 anos e havia terminado o Ensino Médio. Na época, ele chegou a dizer que "ninguém se mata por nada".

No entanto, após uma pergunta de Tabata nesta terça, criticando o comportamento de Marçal nos debates, o influenciador recuou.