Debate em SP traz os seis nomes mais bem colocados nas pesquisas eleitorais

O debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo promovido pela Rede TV! em parceria com o UOL News começou pouco antes das 10h30 desta terça-feira, 16. Os seis nomes mais bem colocados nas pesquisas eleitorais estão presentes: Guilherme Boulos (PSOL), José Luiz Datena (PSDB), Marina Helena (Novo), Pablo Marçal (PRTB), Ricardo Nunes (MDB) e Tabata Amaral (PSB).

O debate terá uma duração de duas horas e 20 minutos, dividido em cinco blocos. O primeiro e o terceiro serão destinados à troca de perguntas entre os candidatos, com 30 segundos para formular a pergunta, 90 segundos para a resposta e 45 segundos para as réplicas e tréplicas. Nos blocos segundo e quarto, os candidatos responderão a perguntas de jornalistas, com a ordem de participação sendo definida por sorteio ao vivo. No bloco final, cada candidato terá um minuto e 30 segundos para fazer suas considerações finais.

Se algum candidato ou assessor violar as regras três vezes durante o debate, poderá ser expulso. Os participantes não poderão sair de seus lugares, nem usar o celular para fotografar ou gravar. O uso de palavrões, a exibição de objetos ou documentos, e o uso de adereços com propaganda política também estão proibidos.