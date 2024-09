Correção: Marina Helena pergunta a Tabata sobre viagens de jatinho para ver namorado

Tabata respondeu que nunca utilizou de jatinhos para encontrar Campos. "Se você está curiosa sobre o meu relacionamento pessoal, tem uma série no YouTube que eu trago a minha história e trago também um pouco a minha relação com o João", respondeu.

A candidata à Prefeitura de São Paulo Marina Helena (Novo) perguntou para a candidata Tabata Amaral (PSB) quantas viagens de jatinho particular ela fez para ver o seu namorado, o prefeito de Recife (PE) João Campos que busca reeleição. A pergunta foi feita nesta terça-feira, 17, no debate da RedeTV! TV em parceria com o UOL . "Quem pagou e de quem era esse avião?", disparou a economista.

A deputada federal aproveitou o restante do tempo para falar sobre sua proposta de ampliação da escola em tempo integral e criticou o prefeito, Ricardo Nunes (MDB).

"Durante a gestão do Ricardo Nunes, São Paulo foi a capital que mais caiu no ranking nacional de alfabetização. Caímos 19 posições. Ele será o primeiro prefeito da história a entregar resultados menores no Ensino Fundamental 1 e 2 em Português e Matemática do que recebeu", afirmou.

Na réplica, Marina Helena continuou atacando Tabata e questionou a candidata sobre falta de transparência. A deputada foi pontual em retorno: "Aguarde um processo".