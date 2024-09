Vice de Datena diz que tucano 'agiu certo' e que Marçal 'estava querendo algo diferente'

Indagado sobre a percepção do público sobre a atitude de Datena, o candidato a vice disse que recebeu diversas mensagens demonstrando apoio ao jornalista. "O que eu recebi de mensagens, até de professores universitários da USP, dizendo que a cadeirada foi pouco porque esse cara é uma ameaça, é um fascista", revelou. Ele hesitou ao responder se acha que o apresentador deve angariar mais votos depois do ato, e prefere esperar novas pesquisas de intenção de voto para analisar a "percepção" dos paulistanos acerca do episódio.

O presidente municipal do PSDB reforçou, em entrevista ao UOL , que o influenciador estava provocando todos os candidatos durante o encontro. "O cidadão provoca mais. Ele estava querendo alguma coisa diferente. Ele é um bandido", declarou o ex-senador. Aníbal também disse que essa é uma eleição "desafiadora" por conta do candidato do PRTB. Ele diz que Marçal surpreende pela "arrogância e violência" com que trata os adversários, e que sua campanha gira em torno de fazer cortes para suas redes sociais. "Ele está embalado por isso. Ele não tem nenhum compromisso público."

José Aníbal voltou a confirmar a participação de Datena no debate desta terça, 17, organizado pelo UOL e RedeTV!, e adiantou que o tucano não deve direcionar nenhum questionamento ao ex-coach no encontro. "Ele vai fazer o que estava fazendo no debate de ontem(domingo): falando de propósitos da candidatura, focando em políticas públicas", afirmou. Ele alfinetou Marçal, dizendo que o adversário deve continuar provocando os outros postulantes. "Pra que fazer um debate com um bandido desse? Pra depois virar isso que virou?", questiona.

Ele chama de "repulsivos" os ataques que o influenciador direcionou ao tucano, especialmente sobre a acusação de assédio sexual feita em 2019 por uma ex-repórter do Brasil Urgente, programa que Datena apresentava na TV Bandeirantes. Aníbal também comentou a hospitalização de Marçal ao dizer que ele já voltou a atacar as pessoas de maneira indiscriminada logo ao deixar o hospital Sírio-Libanês na manhã desta segunda, 16.

Em live realizada em seu perfil no Instagram na manhã desta segunda, Pablo Marçal chamou de "tentativa de homicídio" a cadeirada que recebeu do adversário do PSDB no debate do dia anterior. "Isso é tentativa de homicídio. Se pega na cabeça... eu consegui desviar com a mão", disse o empresário quando ainda estava acamado em quarto de hospital. Mesmo assim, o candidato disse ter compaixão pelo apresentador. "Imagina se eu vou pra cima e dá um infarto nele. Ele tem seis stents."