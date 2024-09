Marçal precisava de novo fato político para ganhar fôlego, dizem analistas

O candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) precisava de um novo fato político para ganhar fôlego na disputa eleitoral, apontam especialistas ouvidos pelo Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado). A cadeirada que Marçal levou de José Luiz Datena (PSDB) foi o ápice de uma escalada de insultos entre os dois candidatos no debate da TV Cultura, incluindo a menção de uma acusação de assédio sexual sofrida pelo apresentador em 2019. De acordo com o especialista em Administração Pública e Governo da Fundação Getúlio Vargas (FGV) Eduardo Grin, Marçal parece ter buscado criar um episódio que chamasse a atenção da mídia e o colocasse como um outsider atacado pelo sistema. "A intenção era gerar um fato político que o colocasse como vítima, especialmente porque ele estava perdendo espaço nas pesquisas", afirmou. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Para Grin, a repercussão desse evento pode dar ao influenciador algum fôlego no curto prazo, permitindo que ele se posicione como o único candidato que "fala a verdade", e não compactua com o sistema partidário. Além disso, pode-se haver uma diminuição da rejeição ao candidato, que já atingiu 44% no Datafolha, na semana passada.

Flavia Biroli, professora de Ciência Política na Universidade de Brasília, acredita que Marçal sempre ganha com a visibilidade, mesmo que o público a perceba como negativa. "O espetáculo de ontem rende para uma extrema-direita que opera com essa imagem. Ele aposta nas redes, procura se fazer ver independentemente da capacidade política e das propostas que tem", explica. Até agora, mais de 20 conteúdos diferentes sobre o episódio foram publicados no Instagram do candidato. É mais que o dobro da soma de todos os outros candidatos. Além disso, o vídeo que mostra Marçal sendo levado pela ambulância ao hospital depois da agressão já ultrapassou 11 milhões de visualizações. No entanto, a professora faz uma ressalva. "Ao mesmo tempo, há um risco. Qual é a linha fina do pastiche que os eleitores podem não cruzar com ele?", questiona.